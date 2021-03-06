تأثير كورونا الزلزالي يخفض مساعدات بريطانيا لأفقر الدول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت رسالة مسربة اعتزام الحكومة البريطانية خفض مساعداتها الخارجية إلى بعض أفقر البلدان في العالم بأكثر من النصف.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن التخفيضات تشمل خفض 60٪ من برنامج المساعدات للصومال و59% لجنوب السودان، و67% لسوريا و63% لليبيا، و58% لنيجيريا,

وتشمل تخفيضات أيضا دول غرب البلقان التي ستشهد خفضا بنسبة 50٪ و60٪ في جمهورية الكونغو الديمقراطية على الرغم من المعاناة الاقتصادية التي أضافها مرض كوفيد-19 لهذه الدول التي تعاني من الفقر والصراعات.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من الغضب إزاء خفض نحو 60% من المساعدات الموجهة إلى اليمن، في أول دليل صارخ على قرار بوريس جونسون الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بخفض 4 مليارات جنيه إسترليني سنويًا من ميزانية المساعدات.

ونشر موقع "أوبن ديموكراسي" مقترحات التخفيضات التالية - التي تصل إلى نسبة مذهلة تبلغ 88 في المائة في لبنان، ولا تزال تعاني من انفجار ميناء بيروت العام الماضي.

لم تعلق وزارة الخارجية على الأرقام، لكنها قالت إن "التأثير الزلزالي للوباء على اقتصاد المملكة المتحدة أجبرنا على اتخاذ قرارات صعبة ، بما في ذلك التخفيض المؤقت للمبلغ الذي ننفقه على المساعدات."

وأضاف "ما زلنا (بريطانيا) مانحا هاما للمساعدات على مستوى العالم وسننفق أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، هذا العام لمكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحسين الصحة العالمية."

وتسعى الحكومة البريطانية إلى خفض ميزانية المساعدات الخارجية بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني خلال 2021-2022، ما يعني عدم تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في إنفاق 0.7% من الدخل القومي على المساعدات الخارجية.

وقد حذرت لجنة طوارئ الكوارث مؤخرًا من حدوث مجاعات في العديد من تلك البلدان، حيث فاقم الوباء الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحالية.

وقالت إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في الصومال ارتفع بمقدار 700 ألف وأن 190 ألف طفل لم يحصلوا على اللقاحات العام الماضي.

وفي نيجيريا يتوقع أن يدخل 7 ملايين شخص دائرة الفقر هذا العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.