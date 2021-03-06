"طوارئ وأزمات الشارقة" يواصل حملته لتعزيز التوعية ورصد المخالفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

واصل الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات المختصة، بنجاح كبير حملته الواسعة التي تهدف إلى التدقيق على الملاعب التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية وسط الأحياء بصورة عشوائية، من أجل رفع الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتحرير المخالفات للأشخاص غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية لفيروس كورونا بما يسهم في حمايتهم، وحماية أفراد المجتمع من انتشار الفيروس.



ووفقاً لبيان صحافي، شملت أعمال الفريق رصد التجمعات التي تقيمها بعض فئات المجتمع بعدد من الساحات الترابية والميادين العامة المنتشرة بإمارة الشارقة، سواء لممارسة الأنشطة الرياضية مثل رياضتي "الكريكت، وكرة القدم"، وغيرهما من أنواع الرياضات، أو لأسباب أخرى مختلفة تنتج عنها تلك التجمعات المخالفة، إلى جانب توعية المصلين عند ساحات المساجد "قبل وبعد" صلاة الجمعة، وذلك ضمن خطط التوعية بالتدابير الوقائية والاحترازية التي تبذلها في هذا الاتجاه.

وحرصت فرق العمل على تقديم النصائح والإرشادات للمخالفين، وتعريفهم بخطورة تلك التجمعات في ظل الظروف الصحية الناتجة عن جائحة كورونا، وما يمكن أن تسببه من تقويض الجهود في مكافحة انتشار الإصابة بالفيروس، إلى جانب توقيع المخالفات الخاصة بتلك المخالفات، فيما تواصلت تلك الجهود ببث رسائل توعوية مباشرة عبر دوريات الشرطة، وطائرات "الدرون"، حثت من خلالها أفراد المجتمع على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار الفيروس، وذلك بارتداء الكمامات الوقائية، والتقيد بالمسافات الاجتماعية "التباعد الجسدي"، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وتابعت فرق التفتيش عملها في المناطق الصناعية، والعديد من المناطق ذات الكثافة السكانية، الى جانب ساحات المساجد "قبل وبعد" صلاة الجمعة، وذلك بتسيير الدوريات وطائرات الدرون للوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع، تساندها في ذلك الطائرات المروحية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني- إدارة جناح الجو بالشارقة لرصد وتصوير التجمعات وبث ذلك لغرفة العمليات بشرطة الشارقة مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الفريق على استمرارية أعمال هذه الحملة أسبوعياً، وبصورة منتظمة، لرصد كافة أنواع المخالفات، حتى تحقق أهدافها المرجوة، داعياً الجمهور إلى التعاون، وتوحيد الجهود، والإبلاغ عن مخالفي الالتزام بالإجراءات الاحترازية عبر القنوات التي خصصتها لهذا الشأن، وهي مركز الاتصال 901، أو خدمة "حارس" عبر تطبيق شرطة الشارقة، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]