مصر والسودان تتفقان على حتمية المفاوضات حول سد النهضة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف القاهرة الداعم للفترة الانتقالية في السودان، مشدداً على أن البلدين متفقان على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان، كما أكد أن البلدين اتفقا على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة؛ بهدف التوصل لحل يرضي جميع الأطراف حول السد. ودعا السيسي، في أول زيارة له إلى الخرطوم منذ تشكيل مجلس القيادة السوداني، الوساطة الرباعية، الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى العمل على حل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا. وأكد الرئيس المصري، أن جلسة المباحثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان تطرقت إلى مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين مصر والسودان. وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الفريق البرهان بالسودان: «تم الاتفاق على إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة برعاية دولية». وقال إن العلاقات المصرية السودانية ممتدة بطول وادي النيل، مشدداً على أن تماسك الشعبين المصري والسوداني لم ينقطع يوماً. وقبل ذلك، التقى السيسي مع نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، قبل أن يلتقي مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك. وأكد حمدوك وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذلك الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة في الإصـلاح الاقتصادي، وتدريـب الكوادر السودانية، والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

--------- استقبال رسمي -------- وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان قد أجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري في القصر الجمهوري بالخرطوم. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن السيسي والبرهان عقدا جلسة مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وقال المتحدث المصري إن البرهان أكد «تميز وخصوصية» العلاقات المصرية السودانية و«وحدة المصير». وأعرب البرهان، بحسب المتحدث المصري، عن «تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان في كافة المجالات؛ لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي المواقف المصرية التي تأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، والتي يعول السودان على استمرار تلك المواقف الداعمة له في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».

----------- مشروعات مشتركة -------------- وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد البرهان «تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان، وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الصعُد، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري». من جانبه أعرب الرئيس المصري عن «استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان في كل المجالات، والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل، والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية السودانية نموذجاً يُحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي». وشدد السيسي أيضاً على «مساندة مصر لكل جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان، خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائماً وأبداً ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجي ثابت».

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