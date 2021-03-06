شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني دبي» تحقق أمنية طفل بالاحتفال بعيد ميلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

حققت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أمنية طفل، بتهنئته بيوم عيد ميلاده وسط أسرته وبمشاركة الإطفائيين من مركز إطفاء وإنقاذ البرشاء، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي يتبناها الدفاع المدني بدبي.

وكانت إدارة الاتصال الحكومي قد تلقت رسالة من عائلة الطفل خالد عبدالله جوهر، البالغ من العمر 3 سنوات، تعرب فيها عن إعجابه بشخصية رجال الإطفاء ومهنتهم السامية، متمنين أن يقام عيد ميلاده هذا العام بين رجال خط الدفاع الأول للدفاع المدني بدبي.

وأكد العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، أن استجابة الدفاع المدني دبي السريعة لتحقيق أمنية الطفل، تؤكد القيم المجتمعية الإنسانية التي تعكس التوجهات الرامية للتفاعل مع المعطيات والعلاقة الإيجابية بين مكونات المجتمع، موضحاً أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تضع في تقديرها ثقة أفراد المجتمع في كل ما يؤدي إلى تأكيد الحضور المشرف في جميع الأوقات والمناسبات والمجالات الحياتية المختلفة لتحقيق التطلعات المرجوة ضمن هدفها الرئيسي سلامة الأرواح والممتلكات.

ونوه اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، بأن التواصل الاجتماعي يأتي ضمن أولويات حكومة دبي وتوجهاتها لتحقيق أفضل مؤشرات السعادة في المجتمع، وتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لحياة كريمة مطمئنة، وترسيخ مفاهيم التسامح والتعايش ودور الفرد تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه.