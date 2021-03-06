منظمة محاربي الإمارات توقع عقود احتراف مع 7 مقاتلين عرب

أبوظبي: محمد مصطفى

أعلنت منظمة محاربي الإمارات للفنون الرياضية المختلطة عن توقيع عقود احترافية مع 7 نجوم عرب من جنسيات مختلفة في إنجاز ونجاح جديد للشركة التي تعاقدت الأسبوع الماضي مع 5 مقاتلين ليرتفع العديد إلى 12 مقاتلاً.

وتم الإعلان عن الحدث في مؤتمر صحفي بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من المقاتلين المحترفين، ووسائل الإعلام، تم خلاله الكشف عن التعاقد مع محمد يحيى «الإمارات»، عبد الله البوشهري «الكويت»، أنس سراج «المغرب»، محمد العسيلي «لبنان»، يسري بالجروعي «تونس»، سهيل طاهري «الجزائر»، جلال الدعجة «الأردن».

وأعرب درويش عن تقدير وشكر منظمة محاربي الإمارات وشركة بالمز الرياضية بقيادة عبد المنعم الهاشمي رئيس اللجنة العليا المنظمة، للقيادة الرشيدة وتوفير كل مقومات النجاح التي عززت مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات التي تستقطب المواهب في شتى المجالات.

كما أشاد بتوجيهات عبد المنعم الهاشمي التي ساهمت في تطوير البطولة وتوقيع عقود احتراف لمدة سنتين مع المقاتلين المميزين، وأشار إلى أن منظمة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة حريصة على مواصلة النجاح الذي حققته في العامين الماضيين وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل البيئة الجيدة التي تعمل بها، موضحاً أن المنظمة تم تصنفيها ضمن أفضل المنظمات العالمية في رياضة الفنون القتالية المختلطة كدليل على تميزها في فترة وجيزة.

وعلق رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات على التعاقد مع المقاتلين المحترفين وأضاف: «نقلنا إلى العالم خطوة مهمة بتوقيع عقود احترافية مع كوكبة من 12 مقاتلاً قوياً سبق لهم المشاركة في بطولات محاربي الإمارات ووضعوا بصمتهم عبر أداء متميز وهي خطوة أيضاً تساهم في إبراز المواهب العربية إلى العالمية بعد أن أثبت المقاتلون العرب تفوقهم في العديد من النزالات السابقة ورغبتهم في المضي إلى الأمام والوصول إلى قمة العالمية ونحن بهذه الخطوة نمهد لهم الطريق ونشجعهم على المزيد من الاجتهاد لتحقيق كافة الطموحات التي تجعلهم يشعرون بالفخر».

وقدم المقاتل الإماراتي محمد يحيى شكره إلى شركة بالمز الرياضية، وقال إنه يدين لها بالكثير من الفضل لأنها دعمته وساهمت في تطوير قدراته، ذاكراً أن خطوة توقيع عقد الاحتراف سيكون لها مردود إيجابي على مشواره المقبل وأنه سيكون أكثر التزاماً بالتدريبات وحرصاً على النزالات حتى يكون على قدر الثقة التي وجدها وليكون محترفاً بسلوكه في الحلبة وخارجها.

وأكد الكويتي عبدالله بوشهري أن توقيع محاربي الإمارات لعقود رعاية مع 7 أبطال عرب يعزز من انتشار وتطوير الألعاب القتالية في الوطن العربي، لاسيما أن اللعبة باتت حلم معظم الرياضيين الشباب.