أصحاب الهمم في الإمارات قصة نجاح عالمية وقدوة تحتذى

دبي ”الخليج 365”:

شهدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الجلسة النقاشية «حلقات نصائح ومهارات أساسية لجودة حياة أصحاب الهمم.. لدعم دور الأسرة في البيت»، والتي نظمتها مبادرة «مدرسة الحياة» افتراضياً عن بُعد، تحت مظلة البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وبالتعاون مع منظمة «شالفا» لرعاية ودمج «ذوي الإعاقة» في إطار تبادل التجارب والممارسات لرعاية ودمج وتمكين أصحاب الهمم وتحقيق أفضل جودة حياة تحيط بهم.

حضر الجلسة عدد من المسؤولين والمختصين وأولياء أمور أصحاب الهمم، والقائمين على الرعاية والتأهيل في مراكز أصحاب الهمم، وذلك تجسيداً لقيمة وأهمية دعم الأسر وزيادة الوعي المجتمعي لتمكين أصحاب الهمم في بيوتهم وبيئاتهم الطبيعية.

وسلّطت وزارة تنمية المجتمع الضوء على أبرز الخدمات التي استفاد منها أصحاب الهمم خلال جائحة «كوفيد- 19»، وعلى برنامج الإمارات للتدخل المبكر الذي يستهدف الأطفال من سن الولادة حتى عمر 6 سنوات، وتأثير السعادة وجودة الحياة على طرق علاج التدخل المبكر، كما سلطت الضوء على رؤية دولة الإمارات لدمج أصحاب الهمم في المدارس، والبرامج التعليمية والعلاجية التي تقدم للأطفال المسجلين في دور الحضانة أو في مراكز أصحاب الهمم، إضافة إلى السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومحاورها وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية، ودور السياسة في تحقيق أفضل أشكال الدمج والتشغيل والتمكين لهذه الفئة.

وقدّمت منظمة «شالفا» لرعاية ودمج «ذوي الإعاقة» عرضاً لاستراتيجية وأهداف وبرامج المنظمة، إضافة إلى دور المنظمة في دعم برامج التدخل المبكر وخاصة مبادرة «أمي وأنا»، وبرامج الدعم النفسي التي توفرها المنظمة للأسرة، مع التركيز على عدد من المهارات والنصائح التي تخصّ الأسر وذوي أصحاب الهمم والمجتمع عموماً.

وفي كلمة له خلال الجلسة قال ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع "إن أصحاب الهمم في دولة الإمارات، أصبحوا قصة نجاح عالمية، وقدوة تُحتذى في الرعاية والتمكين والتشغيل الدامج، وفي جودة الحياة التي تتعزز لديهم يوماً بعد يوم بمزيد من السعادة والرفاهية. وتابع: في إطار التزام دولة الإمارات بالمادة (11) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (حالات الخطر والطوارئ الإنسانية)، فقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة في سبيل حماية أصحاب الهمم في ظل جائحة «كوفيد-19» أسوة ببقية أفراد المجتمع.