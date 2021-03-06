شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تتسلم 350 كتاباً من «ثقافة بلا حدود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تسلمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، 350 كتاباً جديداً من مبادرة «ثقافة بلا حدود»، لتحفيز الموظفين وأفراد المجتمع على القراءة واكتساب المعارف.

وأكد سعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لكافة المبادرات التي تشجع على القراءة وترسيخ ثقافة المعرفة ساهم في جعل الشارقة منارة للمعرفة وعاصمة للثقافة العربية.

وأشار إلى أن التعاون بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثقافة بلا حدود، يساهم في بناء المعرفة والعلم والثقافة السليمة، وإثراء المخزون الفكري، لبناء مجتمع فاعل.

وأكدت خولة الفردان، رئيس قسم المطبوعات بالهيئة أن مبادرة ثقافة بلا حدود، تعزز ثقافة القراءة لدى جميع أفراد المجتمع أو تزيد معارفهم ومهاراتهم وانطلاق عجلة الابتكار والتطور نحو آفاق جديدة كما ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية في كافة المجالات.

وأشادت برؤية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، التي أرست مبادئ وأسس لـ «ثقافة بلا حدود» ساهمت في تعميق علاقة الفرد بالكتاب، ونشر ثقافة القراءة في كل مؤسسة وبيت إماراتي.

وأضافت أن جهود مريم الحمادي، مدير «ثقافة بلا حدود» وحرصها على التعاون وتزويد الجهات الحكومية والمؤسسات بالإصدارات والعناوين المختلفة تساهم في تطوير مهارات وقدرات الموظفين وزيادة معارفهم ومعلوماتهم العامة.