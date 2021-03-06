شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» تنتهي من الرصد الميداني للسجل الزراعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إنجاز مرحلة الرصد الميداني لبيانات كافة المزارع المستهدفة، ضمن مشروع السجل الزراعي الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للقطاع الزراعي في الإمارة، حيث نجحت فرق العمل المشاركة في مشروع السجل في رصد بيانات 24 ألف مزرعة في إمارة أبوظبي.

ويشمل السجل الزراعي لإمارة أبوظبي، وهو الأول من نوعه، البيانات التعريفية للحائز الزراعي والحيازات الزراعية، وأنشطة ومكونات الحيازة (المزرعة)، وبيانات الإنتاج الزراعي لمختلف أنواع الزراعات بالحقول المكشوفة والبيوت المحمية، والبيوت الشبكية والزراعة المائية، بما يلبي احتياجات حكومة أبوظبي لإدارة البيانات والمساعدة في إعداد الخطط الاستراتيجية، واتخاذ القرارات والحصول على المعلومات، ومن أهمها تحديد مدى مساهمة إنتاج القطاع الزراعي في إجمالي استهلاك الإمارة (الاكتفاء الذاتي).

وقالت عائشة النايلي الشامسي مديرة مشروع السجل الزراعي، مديرة إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن فرق العمل المعنية بمشروع السجل الزراعي باشرت العمل في المرحلة التالية لعملية الرصد الميداني، حيث بدأت مرحلة العد البعدي التي تعتبر إحدى مراحل التدقيق وقياس شمولية المشروع للمزارع المستهدفة، إضافة إلى معالجة البيانات.

وأضافت أن الهيئة ستعمل على تحديث بيانات السجل الزراعي بشكل دوري، وفقاً لآليات تحديث البيانات المتبعة في المشاريع الإحصائية، إما من خلال تحويل المشروع إلى ممارسة يومية لمهندسي الإرشاد الزراعي الذين يزورون المزارع بشكل دوري، أو من خلال المسح السنوي لعينة من الحيازات الزراعية لقياس حجم التغيرات التي تطرأ على بيانات المزارع، علماً بأن قطاع الزراعة من القطاعات التي لا تطرأ عليها تغييرات جذرية خلال وقت قصير، وبالتالي فطريقة تحديث قاعدة البيانات بنظام مسح العينة السنوي، تصلح لمدة تتراوح بين 8 و10 سنوات.