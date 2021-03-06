شكرا لقرائتكم خبر عن مرعي الحليان يرحب بنشوى مصطفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل أبطال مسلسل «اللي نحبهم» تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل، ونشر الفنان مرعي الحليان مؤلف وأحد أبطال المسلسل عبر «إنستجرام» مقطع فيديو رحب فيه بالفنانة نشوى مصطفى التي انضمت لفريق العمل مؤخراً، وظهر في المقطع الفنان جمعه علي، الذي أثنى على العمل، والحرفية اتي كُتب بها. «اللي نحبهم» من تأليف مرعي الحليان، إخراج باسم شعبو، ويضم كوكبة من نجوم الإمارات على رأسهم الفنان أحمد الجسمي، فاطمة الحوسني، مروان عبد الله صالح، عائشة عبد الرحمن، وعدد من النجوم الشباب، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.