شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقى يؤكد الإخوان حولت مواقع التواصل لمنصات لنشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر تقرير صادر عن مؤسسة ماعت، من استخدام جماعة الإخوان الإرهابية ، مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الالكترونية ، فى نشر المعلومات المغلوطة والشائعات ، فى حربها ضد الدولة المصرية ، وبحسب ما ذكر التقرير، أن جماعة الإخوان نشطت قواعدها فى مصر والخارج مؤخرا لنشر الشائعات على نطاق واسع واستهداف انجازات الدولة المصرية .

وقال التقرير، إن هناك توجيهات ممنهجة لعناصر الجماعة بإستغلال المنصات الإلكترونية، وتطبيقات التواصل الاجتماعى بمختلف أنواعها ، ونشر الشائعات بكثافة ، وخاصة التطبيقات التى لا تخضع رقابة مكثفة من الشركات المالكة والمنتجة لهذه التطبيقات ، على الرغم من استغلال هذه التطبيقات فى نشر وترويج الأخبار الزائفة والشائعات التى يتم تداولها فى صورة محتوى ملفق ومحتوى مزور وهو المحتوى الذى ينتحل هوية المصادر الحقيقية فى حين أنه يهدف الى التضليل .