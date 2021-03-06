شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن نتيجة القيد بلجنة المشتغلين عقب اعتمادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين، نتيجة القيد بلجنة المشتغلين التى عقدت 23 فبراير الماضى، للذين أمضوا المدة القانونية فى جدول تحت التمرين، وذلك بعد من اعتمادها من قبل مجلس النقابة.

يذكر أن نقابة الصحفيين، أكدت من قبل أنه فى ظل الإجراءات التى تتخذها النقابة لحماية أبنائها من انتشار فيروس كورونا وتحملها هذه المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ضمائرنا وأمام أعضاء النقابة، قرر مجلس النقابة التجديد التلقائى للعام الجديد (2021) لكل الزملاء المشتركين فى مشروع العلاج للعام الماضى (2020) وأسرهم، وكذلك تجديد كارنيه عضوية النقابة.

وأضافت نقابة الصحفيين أنه يمكن للمشتركين الجدد استخدام خدمة مشروع العلاج والحصول على استمارات التحويل الطبية بمجرد التواصل مع موظفى العلاج حتى يقوم بالاشتراك، مشيرة إلى أن أى تغيير بالمستندات أو العناوين للمشتركين بجدول المعاشات أو الوفاة مخصص لهم وحدهم هذا الرقم عبر الواتساب: 01095118336.