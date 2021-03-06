حزب المؤتمر: نثق في رؤية وقدرة السيسي في التعامل مع تطورات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى السودان والمباحثات التي أجراها مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع.

وأشاد رئيس الحزب بالارتقاء بالعلاقات المصرية- السودانية إلى أعلى مستويات التنسيق؛ على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري الذي يمثل وحدة المصير.

وأضاف صميدة أنه آن الأوان ليصبح صوت دولتَي المصب مصر والسودان واحدًا ومسموعًا أمام التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة.

وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى توافق الزعيمَين على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتَي المصب اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف إلى فرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.

وأيد حزب المؤتمر المضي قدمًا في الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يكون ملزمًا قانونيًّا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان؛ خصوصًا من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف.

واختتم رئيس حزب المؤتمر: نثق في رؤية وقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع مستجدات الوضع وتطورات ملف سد النهضة وفقًا لما تقتضيه المرحلة وتحتمه الضرورة .