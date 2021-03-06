اخبار العالم

بريطانيا تُحبط 3 عمليّاتٍ إرهابيّة خلال فترة الجائحة

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الشرطة البريطانية أمس الخميس، أنها أحبطت 3 مخططات إرهابية منذ بدء جائحة فيروس .

 

وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن قوات الأمن أفشلت خلال هذه الفترة "مخططين إرهابيين مرتبطين بالتطرف الإسلامي، ومخططا إرهابيا متعلق بالتطرف اليميني".

 

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الاعتقالات المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالإرهاب تراجعت بنسبة 34 في المائة خلال عام 2020، وهو أدنى مستوى لها في تسع سنوات. وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب أن عدد المخططات الإرهابية التي تم إحباطها إرتفع إلى 28 منذ مارس 2017.

 

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب أمام مجلس عموم المملكة المتحدة، إن الشباب تم تجنيدهم في الجماعات الإرهابية بأعداد مثيرة للقلق أثناء تدابير الغلق الخاصة بكورونا، مضيفا أن هناك إرتفاعا في حجم المحتوى المرتبط بالإرهاب على الأنترنات.

 

 

روسيا اليوم

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا