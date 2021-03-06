القضاء الإسباني يحاكم شبكة زودت "داعش" و"النصرة" بالمال والعتاد

اسماعيل عبد الحي - أفادت صحيفة El País الإسبانية بأن المحكمة الوطنية العليا في البلاد تحاكم شبكة إجرامية متهمة بنقل مساعدات إلى عناصر تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا والعراق. وأكدت الصحيفة واسعة الانتشار أمس الأربعاء أن التحقيق الذي أجرته الشرطة كشف أن الشبكة أرسلت خمس شحنات على الأقل إلى التنظيمين الإرهابيين، تشمل أسلحة وملابس عسكرية ومتفجرات، بالإضافة إلى النقد.

وجرى إرسال هذه المساعدات إلى الإرهابيين عبر ميناء مرسين التركي، ضمن حاويات مليئة بالملابس والأحذية المستعملة الرخيصة سيئة الجودة، التي زعم مرسلوها أنها مخصصة لنزلاء مخيمات النازحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتقلت السلطات الإسبانية الشحنة الأخيرة التي كانت تضم أكثر من 20 ألف قطعة من الملابس العسكرية للجيش البريطاني، بما فيها بدلات حامية خاصة بالحرب الجرثومية، في ميناء فالينسيا مطلع مارس 2016، بعد شهر من اعتقال المواطن الهولندي سوري الأصل، عمار ترمانيني، الذي شغلت شركته Tigre Negro نقل تلك الحاويات.

وبالإضافة إلى الرجل المذكور، يواجه ستة أشخاص آخرين اتهامات جنائية في القضية، ويطالب المدعون بسجنهم لمدة تتراوح بين 18 و23 عاما.

أفادت صحيفة El País الإسبانية بأن المحكمة الوطنية العليا في البلاد تحاكم شبكة إجرامية متهمة بنقل مساعدات إلى عناصر تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا والعراق. وأكدت الصحيفة واسعة الانتشار أمس الأربعاء أن التحقيق الذي أجرته الشرطة كشف أن الشبكة أرسلت خمس شحنات على الأقل إلى التنظيمين الإرهابيين، تشمل أسلحة وملابس عسكرية ومتفجرات، بالإضافة إلى النقد.

وجرى إرسال هذه المساعدات إلى الإرهابيين عبر ميناء مرسين التركي، ضمن حاويات مليئة بالملابس والأحذية المستعملة الرخيصة سيئة الجودة، التي زعم مرسلوها أنها مخصصة لنزلاء مخيمات النازحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتقلت السلطات الإسبانية الشحنة الأخيرة التي كانت تضم أكثر من 20 ألف قطعة من الملابس العسكرية للجيش البريطاني، بما فيها بدلات حامية خاصة بالحرب الجرثومية، في ميناء فالينسيا مطلع مارس 2016، بعد شهر من اعتقال المواطن الهولندي سوري الأصل، عمار ترمانيني، الذي شغلت شركته Tigre Negro نقل تلك الحاويات.

وبالإضافة إلى الرجل المذكور، يواجه ستة أشخاص آخرين اتهامات جنائية في القضية، ويطالب المدعون بسجنهم لمدة تتراوح بين 18 و23 عاما. أفادت صحيفة El País الإسبانية بأن المحكمة الوطنية العليا في البلاد تحاكم شبكة إجرامية متهمة بنقل مساعدات إلى عناصر تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا والعراق.

وأكدت الصحيفة واسعة الانتشار أمس الأربعاء أن التحقيق الذي أجرته الشرطة كشف أن الشبكة أرسلت خمس شحنات على الأقل إلى التنظيمين الإرهابيين، تشمل أسلحة وملابس عسكرية ومتفجرات، بالإضافة إلى النقد. وجرى إرسال هذه المساعدات إلى الإرهابيين عبر ميناء مرسين التركي، ضمن حاويات مليئة بالملابس والأحذية المستعملة الرخيصة سيئة الجودة، التي زعم مرسلوها أنها مخصصة لنزلاء مخيمات النازحين وذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتقلت السلطات الإسبانية الشحنة الأخيرة التي كانت تضم أكثر من 20 ألف قطعة من الملابس العسكرية للجيش البريطاني، بما فيها بدلات حامية خاصة بالحرب الجرثومية، في ميناء فالينسيا مطلع مارس 2016، بعد شهر من اعتقال المواطن الهولندي سوري الأصل، عمار ترمانيني، الذي شغلت شركته Tigre Negro نقل تلك الحاويات.

وبالإضافة إلى الرجل المذكور، يواجه ستة أشخاص آخرين اتهامات جنائية في القضية، ويطالب المدعون بسجنهم لمدة تتراوح بين 18 و23 عاما.