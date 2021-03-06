مشاورات لتسليم البشير إلى الجنائية الدولية لمحاكمته في “لاهاي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

كشف مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، أن المحكمة تخوض مشاورات مع الحكومة السودانية لتسليم “عمر البشير”، ومحاكمته في “لاهاي” بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

مكتب المدعي العام “فاتو بنسودا” قال لوسائل إعلام عربية، إنه “يخوض المشاورات بنفسه مع الحكومة السودانية حول محاكمة البشير وغيره من القيادات السابقة المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، لافتاً إلى أنه “عندما يختتم المكتب مشاوراته مع الحكومة السودانية، سنعلن ذلك”.

وكانت الجنائية الدولية أعلنت في وقت سابق عن انفتاحها على محاكمة البشير في “لاهاي” أو داخليا في محكمة سودانية، اذ طالبت بتسليم البشير ووزير دفاعه السابق، “عبدالرحيم محمد حسين”، ووزير الداخلية السابق “أحمد هارون،” المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي في دارفور.

كما أكد عضو المجلس السيادي السوداني “محمد حسن التعايشي”، في وقت سابق عزم الخرطوم تسليم المطلوبين من قيادات الإخوان للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن زار وفد رفيع من المحكمة الخرطوم، وأجرى مشاورات مع المسؤولين السودانيين حول محاكمة قيادي قبلي.

ووقعت الخرطوم مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية بشأن محاكمة “علي محمد علي عبد الرحمن”، المعروف بـ”علي كوشيف”، وهو قيادي قبلي متهم بجرائم الحرب في إقليم دارفور وسلّم نفسه للمحكمة الجنائية، العام الماضي.

يذكر أن نظام “عمر البشير” الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً، سقط عقب الثورة التي عمت السودان، وتم اعتقاله ووضعه في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم اذ تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر وقضى بسجنه لمدة عامين، كما يحاكم معه 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في ذلك التاريخ.