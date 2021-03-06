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تقديم 30544 جرعة جديدة من لقاح كورونا بالامارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 30544 جرعة جديدة من لقاح بالامارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 30,544 جرعة من لقاح " كوفيد 19 " خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت، 6,265,860 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 63.35 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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