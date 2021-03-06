شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة..حفل موسيقي حاشد في برشلونة بدون تباعد اجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر منظمو مهرجانات ثقافية أسبانية أنه تم بيع تذاكر لحفل لموسيقى البوب في برشلونة، يشارك فيه خمسة آلاف شخص، في غضون ساعات اليوم السبت وهو أول حدث من نوعه لن يتطلب تباعدا اجتماعيا وكتب منظمو مهرجانات "فيستيفالز بير لا كالتورا سيجورا" الثقافية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "شكرا جزيلا على الاستجابة الرائعة لهذا المشروع". ولن يتعين على المشجعين أن يحافظوا على تباعد آمن، خلال عرض "فرقة البوب الأسبانية /لاف أوف ليسبيان/ في 27 آذار/مارس الجاري في موقع الحدث في بالو دو سانت جوردي". غير أنه مازالت تطبق تدابير وقائية. وخلال يوم الحفل، على سبيل المثال، فإن أي شخص، تمكن من الحصول على تذكرة سيتعين عليه إجراء اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد بين الثامنة صباحا والرابعة مساء في واحد من ثلاثة مراكز اختبار خاصة ويجب أن تكون النتيجة سلبية