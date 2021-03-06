السيسي: إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق خطوة تسبب أضرارا جسيمة لمصر والسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق "خطوة" تسبب أضراراً جسيمة لمصر والسودان.

تصريح السيسي جاء من قلب القصر الرئاسي بالخرطوم على هامش مؤتمر صحفي جمعه برئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

وقال: "تناولت مع رئيس مجلس السيادة السوداني مستجدات سد النهضة لأنه ملف يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان واتفقنا على ضرورة استمرار التنسيق بهذا الشأن".

وأضاف: "أنقل للسودان قيادة وحكومة شعبا رسالة أخوة ومساندة من الشعب المصري في كل المجالات".

وتابع: "ندعم جهود قيادة السودان في إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، كما نهنئ شعب السودان بتوقيع اتفاق السلام الشامل الذي جاء بعد جهود مضنية".

وعبر الرئيس المصري عن دعم بلاده للسودان "قلبا وقالبا وعلاقاتنا شهدت زخما يستحق الإشادة".

بدوره، وجه البرهان الشكر لـ"السيسي" على زيارته للسودان، خاصة في الفترة الانتقالية التي تمر بها بلاده.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: "ناقشت مع الرئيس المصري المجالات ذات الاهتمام المشترك كافة وتوصلنا إلى رؤى موحدة".

وعقد الطرفان جلسة مباحثات مغلقة عقب مراسم الاستقبال في القصر الجمهوري بالخرطوم، حيث عُزِف السلام الجمهوري للبلدين ومن ثم تفقد الرئيسان حرس الشرف.

وهذه أول زيارة يقوم بها السيسي إلى الخرطوم منذ بدء الفترة الانتقالية في السودان.

ودخل البرهان والسيسي في جلسة مغلقة، تعقبها جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين السوداني والمصري تعقبها تصريحات لوسائل الإعلام.

وتزامنا مع الزيارة تم إغلاق جميع الطرق المؤدية لقيادة الجيش والقصر الجمهوري ووزارة الخارجية ضمن إجراءات أمنية لزيارة الرئيس المصري.