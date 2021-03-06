السيسي: إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق خطوة تسبب أضرارا جسيمة لمصر والسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق "خطوة" تسبب أضراراً جسيمة لمصر والسودان.



تصريح السيسي جاء من قلب القصر الرئاسي بالخرطوم على هامش مؤتمر صحفي جمعه برئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

وقال: "تناولت مع رئيس مجلس السيادة السوداني مستجدات سد النهضة لأنه ملف يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان واتفقنا على ضرورة استمرار التنسيق بهذا الشأن".

وأضاف: "أنقل للسودان قيادة وحكومة شعبا رسالة أخوة ومساندة من الشعب المصري في كل المجالات".

وتابع: "ندعم جهود قيادة السودان في إدارة المرحلة الانتقالية الحالية، كما نهنئ شعب السودان بتوقيع اتفاق السلام الشامل الذي جاء بعد جهود مضنية".

وعبر الرئيس المصري عن دعم بلاده للسودان "قلبا وقالبا وعلاقاتنا شهدت زخما يستحق الإشادة".