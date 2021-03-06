شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تؤكد تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شانجهاي: «رويترز»

أكدت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، السبت، تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن التفشي قضى على 38 خنزيراً في مزرعة بإقليم سيشوان؛ أكبر منتج لتربية الخنازير في الصين.

وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر. والصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم.

وقضى تفشٍ لمرض حمى الخنازير الإفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019 . وكانت الصين قد أعلنت أيضاً، عن تفشٍ آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان جنوب غربي البلاد.