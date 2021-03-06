شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغاني مستعد لإجراء انتخابات لدفع المحادثات مع «طالبان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول – رويترز

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، السبت، إن حكومته مستعدة لمناقشة إجراء انتخابات جديدة لدفع محادثات السلام مع حركة طالبان مشدداً على ضرورة أن تتشكل أي حكومة جديدة من خلال العملية الديمقراطية. وأضاف في مستهل جلسة للبرلمان في العاصمة كابول، «بالنسبة لنا، انتقال السلطة عبر الانتخابات مبدأ غير قابل للتفاوض». وتابع غني: «نحن على استعداد لبحث إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحداً برعاية المجتمع الدولي، ويمكننا أيضاً التحدث عن موعد الانتخابات والتوصل إلى نتيجة». والتقى الرئيس غني بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في كابول خلال الأسبوع الماضي لمناقشة سبل دفع مفاوضات السلام المتوقفة مع ممثلي طالبان والتي تعقد في قطر. وبعد محادثاته في كابول، توجه خليل زاد إلى قطر. وقال مسؤولون أفغان ودبلوماسيون غربيون إن خليل زاد، طرح خلال زيارته لكابول، فكرة تشكيل حكومة مؤقتة بعد جمع القادة الأفغان وزعماء طالبان معاً في مؤتمر متعدد الأطراف خارج البلاد. لكن غني قال إن السبيل الوحيد لتشكيل الحكومة يجب أن يكون من خلال الانتخابات.

وقال: «أنصح من يذهبون إلى هذه البوابة أو تلك للفوز بالسلطة بأن السلطة السياسية في أفغانستان لها باب واحد، والمفتاح هو تصويت الشعب الأفغاني».