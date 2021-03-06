شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الأردني والوزير الأسبق نبيل الشريف بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

غيّب الموت، السبت، الكاتب ووزير شؤون الإعلام الأسبق د. نبيل الشريف عن عمرٍ يناهز 69 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا».

ونعى د. بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، ومسؤولون وإعلاميون ومثقفون الراحل مستذكرين ما قدمه في مواقع مختلفة.

وُلد الشريف عام 1952 وحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي في واشنطن وعمل معلماً في جامعتي الكويت واليرموك وكتب أعمدة سياسية واجتماعية وأخرى في سياق الدورات الفكرية.

ترأس الشريف تحرير يومية «الدستور» بعدما كان يحرر ملحقها الأسبوعي «شؤون ثقافية» مطلع تسعينات القرن الماضي وعُرفَ بزاويته «مع الحياة والناس» حول هموم وتطلعات إنسانية.

قدّم الشريف برامج مرئية وإذاعية أبرزها الأسبوعي «وجهاً لوجه» على شاشة التلفزيون الأردني الذي ترأس لاحقاً مجلس إدارته وكذلك مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية «بترا»، كما عُيّن سفيراً في المغرب عام 2001 والسنغال وموريتانيا بين 2003 و2006.

تقلد الراحل مناصب مختلفة بينها وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي في حكومتين متعاقبتين بين 2008 و2010 وعضو مجلس الأعيان (الشق الثاني للسلطة التشريعية) حتى نهاية 2011.

حصل الشريف على وسام الاستقلال الملكي الأردني من الدرجتين الأولى والثانية ولديه مجموعة إصدارات أدبية بينها «شجرة الزيتون وقصص أخرى» و«مزرعة الدرّاق».

واعتاد الراحل التعريف عن نفسه بـ«الكاتب الدائم والوزير والسفير ورئيس التحرير الأسبق».