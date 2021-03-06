شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع دول أمريكا الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، في مقر الغرفة، سفراء دول أمريكا الوسطى المعتمدين في أبوظبي؛ فرانسيسكو شاكون سفير كوستاريكا، وخوليو كاستانيوس سفير جمهورية الدومنيكان، ولارس بيرا سفير غواتيمالا، وريكاردو لافييري سفير بنما، وذلك بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعبد الله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة.

وثمّن الرميثي في بداية اللقاء زيارة السّفراء لغرفة أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي ودول أمريكا الوسطى، وبما يرتقي بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار الرميثي إلى أن غرفة أبوظبي انطلاقاً من دورها الوطني في دعم قطاع الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام؛ فإنها على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

من جانبه، أشاد فرانسيسكو شاكون سفير جمهورية كوستاريكا بالنيابة عن دول أمريكا الوسطى بالحفاوة وحسن الاستقبال، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك كل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وذلك في ظل ما تتمتع به من مزايا وإمكانيات اقتصادية جاذبة للأعمال.

وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي، واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة في دول أمريكيا الوسطى، التي يمكن أن تتوفّر للمستثمرين الإماراتيين، بالشكل الذي يخدم المصالح الثنائية المشتركة.