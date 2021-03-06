شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع سابق بقناة إخوانية: كل إعلامى فى منابر الإخوان حصل على ثمن تحريضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تراجع حجم الأموال التى تخصصها جماعة الإخوان الإرهابية ، للقنوات والمنابر الإعلامية ، الموجهة ضد مصر، تظهرعلى سطح الأحداث العديد من الخلافات والمشاكل ، بين العاملين فى هذه القنوات ، وفى مقدمتها قناة الشرق على سبيل المثال لا الحصر، إذ شهدت الأيام الماضية ، اعترافات قاطعة من طارق قاسم، المذيع السابق بقناة الشرق الإخوانية، كشف من خلالها منظومة إعلام الشر، مؤكدا أن كل مذيع فى قنوات الإخوان التى تبث من الخارج " قبض ثمن التحريض " ضد الدولة المصرية.

وأوضح طارق قاسم ، إن المبدأ الذي يعمل به كل من أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية، وحمزة زوبع ، القيادى الإخواني وغيرهم من قيادات الإخوان خلال وجودهم في تركيا، " إذ لم تستحى فأصنع ما شئت " و"البلد اللى ملكش فيها شلح وأجري فيها" ، مشددا على أن " نور وزوبع " يكذبون على الناس ويزيفون الواقع، ويخدعون أنصارهم ، مشيرا الى أن هذه القنوات شهدت العديد من السقطات الأخلاقية ، التى تخص أيمن نور وحمزة وزبع .