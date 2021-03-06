شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": نبدأ ترميم واجهات النقابة بالإزالة ونستكمل البناء بعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مراحل ترميم واجهات النقابة ستبدأ خلال ساعات بعد الاتفاق مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف على ذلك، مضيفا أن الترميم سيبدأ بإزالة الواجهات الحالية لخطورتها على الزملاء يوم الانتخابات بعد تساقط أجزاء منها، على أن يبدأ البناء بواجهات تليق بنقابة الصحفيين ومكانتها فور انتهاء الانتخابات بمشيئة الله والمقرر لها يوم 19 مارس الجارى.

وأضاف شبانة فى بيان له، أنه تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس النقابة برئاسة النقيب ضياء رشوان، مشيرا الى أن السقالات التى تواجدت على سلم النقابة حتى مسار الشارع أمام المبنى خلال الفترة الماضية، كانت بهدف منع الزملاء والمارة من المرور على السلم لخطورة ذلك على حياتهم، حيث تتساقط قطع من الرخام والجرانيت من ارتفاعات كبيرة، وإن تأجيل البدء فى الترميم الذى تصل تكلفته إلى ما يقرب من ستة ملايين جنيه تحسبا للصرف الضخم الذى يحتاجه مشروع العلاج مع تفشى فيروس كوفيد 19.

وتابع شبانة : "مجلس النقابة بقيادة ضياء رشوان أو بمعنى ادق معظم أعضائه كانوا يعملون بهذا الملف للصالح العام وحفاظا على سلامة جميع الزملاء رغم المزايدات التى تعرضوا لها، وأنه كانت توجد مزايدات حتى من داخل المجلس نفسه، بل إن هناك من ظهر أمام الأعضاء رافضا السقالات وداخل المجلس طالب بإنشاء شبكات حديدية حول المبنى فى موقف متناقض، وكأنه يرغب فى ترسيخ مشهد بخياله أمام الزملاء، وفى الأصل غير موجود على أرض الواقع، ورغم ذلك لم ينظر المجلس ولم يعبأ بمثل هذه الصغائر".

وذكر محمد شبانة أنه من المتوقع الانتهاء من تجديد واجهات النقابة خلال ستة اشهر على الأكثر، كما أنه يقوم حاليًا بتجهيز كافيتريا النقابة بالشكل اللائق، تمهيدا لافتتاحها بسعة محددة حين تظهر إمكانية ذلك ومع هدوء موجة كورونا الحالية.