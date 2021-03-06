شاهد..فيديو متداول لوصول شحنة مدرعات تركية إلى ميناء مصراتة الليبي

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

جرى خلال الساعات الماضية على نطاق واسع تداول مقطع فيديو يُظهر ما قيل إنه شحنة مدرعات تركية وصلت ليبيا عبر ميناء مصراتة، في مشهد رأى معلقون أنه يتناقض مع مساعي السلام الجارية في البلاد.



ولم يتسنَ على الفور وفقا لـ“إرم نيوز“ التأكد من تاريخ التقاط المقطع الذي أثار جدلًا واسعًا بين الليبيين، منذ نشره من قبل حسابات ليبية على ”فيسبوك“، يوم 4 من شهر مارس الجاري.

وكتب معلق باسم الربيعي الصادق:“ما فهمنا شيئًا، اللجنة الأممية لوقف إطلاق النار وصلت إلى ليبيا، وتركيا قاعدة تجيب مرتزقة وأسلحة“.

وقال ناشط باسم سالم موسى:“حتى لو لم تقع حرب، فهي حرب استنزاف لخزينة الدول الليبية تقوم بها تركيا عبر جلب السلاح“.

ويأتي ذلك بينما تستعد البلاد لقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب والانقسام بتشكيل حكومة وحدة برئاسة رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة.

وتم اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف، مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها نهاية هذا العام.

ويهدف البرلمان المنقسم إلى الاجتماع، يوم الإثنين، في مدينة سرت الواقعة على خط المواجهة، ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، ولكن بعض أعضاء البرلمان المتمركزين في الغرب شككوا في الحضور، مشيرين إلى وجود مرتزقة روس هناك.

وقال مصدر في الجيش الوطني الليبي إن المرتزقة انسحبوا من الخطوط الأمامية والمطار، ولم يتم بعد فتح الطريق الساحلي الرئيس عبر خط المواجهة في سرت، رغم أن بعض أعضاء البرلمان قالوا إنهم يتوقعون أن يُفتح اليوم السبت.