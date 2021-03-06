شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتجاجات في باراجواي لإخفاق الحكومة في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلعت اشتباكات بين متظاهرين محتجين على تعامل الحكومة في باراجواي مع جائحة فيروس كورونا المستجد وقوات الشرطة؛ كما وقعت أعمال شغب تمت على إثرها عمليات نهب محال وإضرام النيران في عدد من السيارات، وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم السبت أن الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين أثناء الاشتباكات في العاصمة أسونسيون والتي خلفت نحو 20 جريحا.

ونظم المتظاهرون مسيرة خارج مبنى الكونجرس؛ للمطالبة باستقالة رئيس البلاد ماريو عبده بينيتز، وقدم وزير الصحة خوليو مازوليني، الذي تعرض لهجوم من قبل مشرعين ونقابات العاملين في القطاع الصحي، استقالته من منصبه عقب اجتماعه مع رئيس البلاد.

ويزداد وباء فيروس كورونا في بارجواي انتشارا، ويقر المسؤولون بأن الفيروس يشكل تهديدا جسيما، وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في بارجواي هيرنان مارتينيز: "نحن في وضع حرج"، منوها إلى ضرورة تجنب التجمعات؛ حيث إن ذلك "هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن ينقذنا من انهيار الرعاية الصحية."