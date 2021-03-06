انت الان تتابع خبر ذي قار تسجل ارتفاعاً جديداً باصابات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، أرتفاعاً واضحاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد ان سجَّلت إنخفاضاً يوم امس.