انت الان تتابع خبر ذي قار تسجل ارتفاعاً جديداً باصابات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، أرتفاعاً واضحاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد ان سجَّلت إنخفاضاً يوم امس.
وقال مصدر طبي لـ الخليج 365، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 150 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، فيما بلغ عدد الفحوصات في المحافظة 592 شخصا مشتبها بإصابتهم بالفيروس".
وأضاف المصدر ، ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة ، مبينا انه بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 29601 حالة منذ ظهور الوباء".
وأضاف المصدر ، ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة ، مبينا انه بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 29601 حالة منذ ظهور الوباء".