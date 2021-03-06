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ذي قار تسجل ارتفاعاً جديداً باصابات كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم السبت، أرتفاعاً واضحاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد ان سجَّلت إنخفاضاً يوم امس.
‏‎وقال مصدر طبي لـ الخليج 365، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 150 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، فيما بلغ عدد الفحوصات في المحافظة 592 شخصا مشتبها بإصابتهم بالفيروس".

وأضاف المصدر ، ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة ، مبينا انه بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 29601 حالة منذ ظهور الوباء".
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