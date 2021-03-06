مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متهمة بالاتجار بالبشر

المديرية ذكرت في بيان تلقت ىالسومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من مفارز مكتب الرصافة تمكنت من القبض على متهمة وفق أحكام المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

كما اشار البيان ، الى "قيام مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام بالقبض على متهم بسرقة مبلغ ٢ مليون دينار من احد المواطنين"، فيما "القت مفارز مكتب بغداد الجديدة القبض على متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من احد المواطنين".



ولفت البيان الى "ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود معلومات مغايرة بشأنها في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ ".