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مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متهمة بالاتجار بالبشر

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على متهمة بالاتجار بالبشر في قاطع الرصافة .
المديرية ذكرت في بيان تلقت ىالسومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من مفارز مكتب الرصافة تمكنت من القبض على متهمة وفق أحكام المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

كما اشار البيان ، الى "قيام مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام بالقبض على متهم بسرقة مبلغ ٢ مليون دينار من احد المواطنين"، فيما "القت مفارز مكتب بغداد الجديدة القبض على متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من احد المواطنين".


ولفت البيان الى "ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود معلومات مغايرة بشأنها في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ ".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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