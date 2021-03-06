فلسطين تسجل 19 حالة وفاة 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت فلسطين 19 حالة وفاة 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقرير، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة بالضفة الغربية وحالتي وفاة بالقدس الشرقية وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1384 إصابة في الضفة الغربية و135 في قطاع غزة و492 بالقدس الشرقية.

وأشارت إلى تسجيل 1046 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و98 في قطاع غزة و286 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، السبت، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى وجود 146 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 38 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 218 ألفا و628 إصابة، تعافى منهم 195 ألفا و394 فيما تم تسجيل 2333 حالة وفاة.