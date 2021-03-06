شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تفعل بروتوكول التعاون مع "ويليس تاورز" لتطوير قدرات القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، بروتوكول التعاون مع شركة ويليس تاورز واتسون لتقييم وتطوير الشباب ، حيث خضع اليوم عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعملية التقييم، وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل شركة ويليس تاورز واتسون، الرائدة في مجال تطوير العنصر البشري، والتي حققت نجاحات عدة في عدد من دول العالم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقعت من قبل بروتوكول تعاون مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة فى مجال الاستشارات والوساطة، لتقييم وتطوير القيادات الشبابية، ومثل التنسيقية فى التوقيع النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب، والشركة، حامد مبروك، رئيس شركة ويليس تاورز واتسون فى مصر.

شارك فى المؤتمر الصحفى الذى عقد لتوقيع البرتوكول، كلا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والدكتور فريد رئيس حزب المصرى الديمقراطى وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعدد من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ.

شركة ويليس تاورز واتسن هى شركة استشارات رائدة عالميًا ومتخصصة فى الوساطة والاستشارات وتعمل فى نحو 140 دولة حول العالم وتأسست فى 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف فى مكاتبها حول العالم.