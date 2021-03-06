فوهامي: على الوداد التركيز وعدم استصغار خصمه حوريا كوناكري

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، نظيره حوريا كوناكري الغيني، اليوم السبت بداية من الساعة الثامنة مساء، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا السياق، قال خالد فوهامي الحارس السابق للمنتخب الوطني، والمدرب السابق لنهضة الزمامرة، في تصريح لقناة “ميدي 1″، إن الوداد مرشح للفوز على حوريا كوناكري، إن هو ركز جيدا في المباراة، ولم يستصغر الخصم.

وأضاف أن الوداد يمتلك مجموعة من اللاعبين المجربين، وأي واحد منهم اعتمد عليه البنزرتي سيقدم المستوى المطلوب، مبرزا أن كل هذه العوامل، جعلته يرشح الفريق للفوز في المباراة بكل هدوء.

وأردف “يجب على الوداد احترام الخصم، وعدم تضييع الفرص، وتفادي الأخطاء، لتحقيق الفوز الذي سيمكنه من البقاء في الصدارة، ويقربه من التأهل إلى الدور المقبل”.