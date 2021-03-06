نشرة إنذارية… زخات قوية محليا رعدية وتساقطات ثلجية يومي السبت والأحد

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أنه يرتقب نزول زخات قوية محليا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبوب رياح قوية، اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات قوية محليا رعدية، (من 60 إلى 80 ملم)، ستهم اليوم السبت أقاليم الحسيمة والفحص-أنجرة وشفشاون والمضيق-الفنيدق وتطوان، ويمكن أن تتجاوز هذه المقاييس محليا.

وستهم الظاهرة الجوية ذاتها (من 35 إلى 60 ملم) أقاليم وعمالات طنجة – أصيلة وتاونات والدريوش ابتداء من اليوم السبت على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية غد الأحد على الساعة الثالثة بعد الزوال.

كما ستهم زخات قوية محليا رعدية (من 20 إلى 35 ملم) أقاليم الحوز، أزيلال، بني ملال، قلعة السراغنة، الفقيه بن صالح، خنيفرة، تازة، صفرو، كرسيف، بولمان، الصويرة، اشتوكا أيت باها، تزنيت وتارودانت؛ اليوم السبت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

وأضافت النشرة الإنذارية أنه يحتمل أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا بالبرد.

كما أن زخات محليا معتدلة (من 15 إلى 25 ملم) وأحيانا رعدية، قد تهم غدا الأحد من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال السهول الأطلسية ما بين الرباط والجديدة.

ومن المنتظر أن تهم أيضا زخات مطرية معتدلة قد تكون نسبيا قوية محليا (من 20 إلى 40 ملم) بعد زوال غد الأحد والليلة الموالية، مناطق الغرب والسايس وولماس والأطلس المتوسط وشرق الريف والواجهة المتوسطية، وشمال المناطق الشرقية.

وأورد المصدر ذاته أنه من المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من 1500 متر (من 10 إلى 30 سم/24 ساعة) يومي السبت والأحد بأقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وشيشاوة وميدلت وبني ملال وإفران وصفرو وبولمان والراشيدية وورزازات وتارودانت وتنغير.

ومن المتوقع استمرار بعض التساقطات الثلجية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط بعد غد الإثنين.

كما ينتظر، حسب النشرة الإنذارية، تسجيل هبات رياح قوية (من 70 إلى 90 كلم/س)، اليوم السبت، من الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، في أقاليم وعمالات بولمان، جرادة، وجدة- أنجاد، كرسيف وتاوريرت.