مسؤول إسباني يؤكد أن 80 في المائة من زبناء فنادق “سبتة المحتلة” مغاربة

جدة - عبدالحي حسين - شدد أليخاندرو راميريز، مستشار وزير التنمية والسياحة الإسباني، علی أنه قبل إغلاق المعبر الحدودي الوهمي لسبتة، كان معدل الإقبال علی فنادق المدينة المحتلة، في عطلات نهاية الأسبوع، حوالي 95 بالماٸة، مبرزا في السياق ذاته أن 80 بالماٸة من الزبناء مغاربة.

وفي معرض رده عن مدی تأثر السياحة نتيجة إغلاق الحدود بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، قال المسؤول الإسباني، “يمكننا أن نعيش، لكن مع السياحة المغربية سنعيش بشكل أفضل، ولا أقولها انطلاقا من معتقد شخصي، الأرقام والإحصاٸيات تتحدث عن ذلك”.

وأكد راميريز، وفق ما نقلته صحيفة “إلبويبلو دي سبتة”، أنه يتعين النظر إلى كل الإمكانيات السياحية الممكنة، وتقييمها وعدم التركيز فقط على السياحة التي يكون مصدرها المغرب.

واستطرد قاٸلا، “لا يمكننا التركيز فقط على المغرب، يجب أن يكون لدينا منظور واسع جدًا، وهو ما لا يمنع من كون السياح القادمين من المغرب ميزة إضافية لسبتة مهمة للغاية، وهي فرصة أعتقد أنه يتوجب علينا الاستفادة منها “.