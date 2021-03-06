رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يستقبل الرئيس المصري

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوادني عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم السبت، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مستهل زيارته للخرطوم.



ووصل الرئيس المصري صباح اليوم السبت، إلى الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان، في أول زيارة رسمية بعد تشكيل مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس السيسي إلى السودان، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخاً لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلاً عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيداً للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

ومن المقرر أيضا أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.