إلغاء تصاريح الخيم الرمضانية وموائد الإفطار في عجمان

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعلن مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان عن إلغاء جميع التصاريح الخاصة بالخيم الرمضانية وموائد الإفطار لعام 2021 م، وذلك انطلاقاً من الحرص على سلامة الصائمين، وضبط وتوحيد آليات عمل الخطة البديلة لعملية إفطار الصائمين.



وأكد مجلس تنسيق العمل الخيري على ضرورة التزام كافة الجمعيات الخيرية العاملة في الإمارة بالتنسيق مع المجلس لتحديد عدد الوجبات لكل موقع مع الالتزام بتوزيع وجبات ذات جودة عالية .

وشدد المجلس على تجنب توزيع الوجبات داخل المساجد والأحياء السكنية، وضرورة إخطار المجلس بخطة توزيع الوجبات من الجمعيات الخيرية ، على أن يتم الاعتماد النهائي للخطة من المجلس .

وأشار المجلس إلى أن أوقات توزيع الوجبات ستكون خلال الفترة من بعد صلاة العصر مباشرة وحتى قبل آذان المغرب بساعة، مشدداً على أنه يمنع منعاً باتاً الإعداد أو التنسيق لمشروع يخدم توزيع وجبات الإفطار يؤدي إلى تجمعات.

وأكدت مريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف ، أن قرار إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية والمجالس وموائد الإفطار يأتي ضمن سعي المجلس المتواصل وخططها الممنهجة لمواجهة الظروف الحالية بكفاءة وفاعلية واستجابة للإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لهذه الجائحة العالمية، مشيرة إلى أن المجلس يسعى إلى وصول وجبات الإفطار إلى أكبر عدد من المستفيدين من فئة العمال وأصحاب الدخل المحدود بطريقة آمنة