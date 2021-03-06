الإمارات تسجل 2959 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة

المناطق - وكالات

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 408,236 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,310 وفيات، مشيرة إلى تماثل 1,901 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 391,205 حالات.