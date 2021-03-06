شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يفوز باقتراع على الثقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز رئيس وزراء باكستان عمران خان، باقتراع على الثقة في البرلمان، اليوم السبت، في جلسة خيمت عليها مقاطعة المعارضة للتصويت واشتباكات بين مؤيدي الحكومة وزعماء المعارضة خارج مبنى البرلمان.

وأعلن رئيس البرلمان أن خان تمكن من الحصول على تأييد 178 صوتا مقابل 172 للفوز في اقتراع الثقة.

وكان خان، الذي تولى منصبه بعد الانتخابات العامة التي جرت في 2018، هو من طلب الحصول على ثقة البرلمان بعد خسارة وزير المالية مقعدا مهما في مجلس الشيوخ في انتخابات جرت الأسبوع الماضي.