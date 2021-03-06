إغلاق طرق رئيسة في بغداد.. والسبب؟

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم إغلاق السايد القادم من مول النخيل إلى ساحة الموال في منطقة شارع فلسطين لنصب للبدء بنصب سرادق المواكب ولتأمين الزيارة".

واضاف انه "تم اغلاق الشارع القادم من القناة بأتجاهه مجسر ساحة بيروت ويبقى السايد المعاكس للذهاب والاياب".

