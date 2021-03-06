انت الان تتابع خبر إغلاق طرق رئيسة في بغداد.. والسبب؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت بإغلاق عدد من الطرقات الرئيسية وسط وشرقي العاصمة بغداد استعدادا لزيارة الإمام موسى الكاظم (ع)
وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم إغلاق السايد القادم من مول النخيل إلى ساحة الموال في منطقة شارع فلسطين لنصب للبدء بنصب سرادق المواكب ولتأمين الزيارة".
واضاف انه "تم اغلاق الشارع القادم من القناة بأتجاهه مجسر ساحة بيروت ويبقى السايد المعاكس للذهاب والاياب".
واضاف انه "تم اغلاق الشارع القادم من القناة بأتجاهه مجسر ساحة بيروت ويبقى السايد المعاكس للذهاب والاياب".