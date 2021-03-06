"السيسي في بلده التاني" يتصدر تويتر: مصر والسودان مصير مشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى السودان، السبت، حضورا قويا على تويتر؛ حيث تصدر هاشتاج (#السيسي_في_بلده_التاني) المشهد.

وبدأ الرئيس المصري زيارة إلى العاصمة الخرطوم هي الأولى له إلى السودان منذ بدء الفترة الانتقالية، فيما وصفها كثيرون بـ"التاريخية".

وأجريت مراسم استقبال رسمي للرئيس المصري في القصر الرئاسي بالخرطوم؛ حيث استعرض برفقة عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة حرس الشرف.



ودخل البرهان والسيسي في جلسة مغلقة، ومن ثم جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين السوداني والمصري تعقبها تصريحات لوسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة المصرية، في بيان لها السبت، إن السيسي سيبحث في السودان العلاقات العسكرية والأمنية والاقتصادية وقضية سد النهضة والأمن في البحر الاحمر وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

ترحيب بـ"قاهر الإخوان"

وعبر رواد موقع تويتر عن ترحيبهم بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدين أن مصر والسودان شعب واحد في بلدين، وأنهما "وطن واحد وقلب واحد".

ووجه أحد المغردين من السودان ويدعى عز العرب بشير رسالة للرئيس السيسي، قائلا: "البلد بلدك والدار دارك مصر يا أخت بلادي"، مضيفا :"تنور يا قاهر الإخوان والجماعات المتطرفة".

وأكد على حسابه بتويتر أن "السودان هي البلد الثاني للمصريين، وتربطنا علاقات منذ القدم، مردفا: "نحبهم ونتمنى دائما الخير لبعضنا البعض".



وغرد حساب آخر باسم كمال مقلد: "مصر والسودان توأم لا يفترق مهما تعددت النظم، والرابطة بين البلدين والشعبين روابط منحها التاريخ ودمجتها الجغرافيا، ومزجها الشعبين انساب ومصاهرات وجاليات كبيرة مندمجة هنا وهناك، وأمن قومي مشترك ونيل يجري شريان حياة لمصر والسودان".





مصيرنا واحد

وفي مصر، مغرد يدعى إسلام عثمان عبر حسابه على تويتر أن: "زياره الرئيس السيسي للسودان ستكون الخط الأحمر الثاني وحجر الزاوية، الذي سيترتب عليها كل شئ يخص مشكلة سد_النهضة".





وأضاف: "تذكروا مصر عندما تتحرك لا تتوقف إلا بتنفيذ كل ما تريد، ولنا في ليبيا عبره .. #السيسي_في_بلده_التاني".

أما المغرد صلاح الشامي، فقال: "تربط مصر والسودان علاقات نسب تاريخية.. مصيرنا واحد.. تحيا وحدة وادي النيل.. تحيا مصر والسودان".





وأكد عمرو السقا نفس المعنى، بعد أن أدرج في تغريدته صورة تجمع مصريين وسودانيين: "مصير واحد"

وحرص عدد آخر من رواد تويتر في مصر والسودان على نشر صور للرئيس السيسى، وأرفقوا بها الهاشتاج تعبيرا عن ترحيبهم بهذه الزيارة التاريخية.

