السيسي يصل الى الخرطوم لمناقشة ملف سد النهضة الاثيوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى الخرطوم في زيارة خاطفة تستمر عدة ساعات يلتقي فيها عددا من المسؤولين السودانيين.



ومن المتوقع أن يقوم الرئيس المصري بمناقشة ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في وقت سابق، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.