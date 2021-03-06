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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يصل الى الخرطوم لمناقشة ملف سد النهضة الاثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى الخرطوم في زيارة خاطفة تستمر عدة ساعات يلتقي فيها عددا من المسؤولين السودانيين.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس المصري بمناقشة ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في وقت سابق، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.