شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة البساتين ودار السلام التعليمية تكرم النائب محمد تيسير مطر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة البساتين ودار السلام التعليمة، النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، على جهوده المضنية إزاء التعليم بدائرة، الأمر الذى أسعد النائب محمد تيسير مطر، معبرا عنه سعادته بقول :"سعيد جدا بتكريمي من إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، وأتمنى التعليم دايما يكون على رأس أولوياتنا ونكون مؤمنين إن أي أمل في بكرة أحسن مش هيكمل غير لو قدرنا نقدم لولادنا مستوى تعليمي يخليهم قادرين يتعاملوا مع نوعية التحديات المختلفة اللي هنواجهها".

وخلال الفترة الماضية واصل مكتب النائب محمد تيسير مطر حملة تطهير المدارس بدار السلام والبساتين استعدادا لاستقبال العام الدراسي، حيث قامت الحملة بجولة لتطهير مجموعة كبيرة من المدارس، منهم مدرسة أحمد زويل الإعدادية، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانويه بنات، ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، ومدرسة السلام، ومدرسة الفاروق١، ومدرسة دار السلام، ومدرسة محمد نجيب، ومدرسة الفاروق٢، ومدرسة منشية السادات، ومدرسة أبوبكر الصديق، ومدرسة الفيروز، مدارس عرب المعادي، ومدرسة حمزه بن عبد المطلب، ومدرسة عمرو بن العاص، ومدرسة الشهيد عبد الخالق الابتدائية، ومدرسة جزيرة دارالسلام، ومدرسة الشهيد عبد الخالق الاعدادية، ومدرسة الشهيد عادل مصطفي الاعدادية ومدرسة أحمد عرابي

ويمكن للسادة المواطنين التواصل مع مكتب خدمة المواطنين الخاص بالنائب عن طريق أرقام تليفون:

من أي خط أرضي: 0227174040 ☎️

من أى جوال: 01033361686 ????

أو من خلال زيارة المكتب بفرعيه في دار السلام وجاردن سيتي:

????دار السلام: ٦٠ شارع الفيوم، الملاءه، دارالسلام، القاهرة

???? جاردن سيتي: ١٤ شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتي، القاهرة



تكريم النائب محمد تيسير



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (1)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (2)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (3)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (4)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (5)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (6)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (7)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (8)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (9)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (10)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (11)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (12)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (13)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (14)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (15)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (16)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (17)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (18)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (19)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (20)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (21)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (22)



النائب محمد تيسير مطر يواصل حملة تطهير المدارسس (23)