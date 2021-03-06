63% نسبة التنفيذ بمشروع حماية وادي غرندل بجنوب سيناء من السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

قال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن نسبة التنفيذ بمشروع حماية وادي غرندل التابع لمدينة أبوزنيمة من أخطار السيول تخطت الـ 63%.

وأكد إنه جاري العمل في مشروع حماية وادي غرندل ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، والجاري تنفيذها بخمس مدن هم "طابا، نويبع، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء" بتكلفة تقدر بنحو 927 مليون جنيه.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية في تصريح له اليوم السبت، أن مشروع حماية وادي غرندل يتضمن إنشاء ٥ بحيرات وسدين، بهدف تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة، وخطوط المياه وأبراج الكهرباء والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة، وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي للاستفادة بها في التوسع في استصلاح الأراضي.