بعد انخفاضات متتالية.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 750 جنيهًا للجرام، وهو سعر أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 642.9 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.

وصعدت أسعار الذهب بنسبة 0.18% في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج بلغت أوقية الذهب 1700.6 دولار، لتنهي الأسبوع على ارتفاع.

واليوم والغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.