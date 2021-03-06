بعد أزمة البوتاجازات.. رئيس هيئة الجودة: نضع المواصفات وغير مسؤولين عن تطبيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيرين صلاح:

قال المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، لمصراوي، إن الهيئة مسؤولة عن وضع مواصفات الأمان للبوتاجازات التي يتم تصنيعها محليا واستيرادها من الخارج، ولكنها غير مسؤولة عن متابعة تطبيق هذه المواصفات.

وأضاف عفيفي، أن الهيئة ليست مسؤولة عن التفتيش على المصانع ومتابعة تطبيق المواصفات التي تضعها، مشيرا إلى أن مسؤولية التفتيش تقع على جهات رقابية أخرى.

وكان أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي في وقت سابق إن هناك 3 مصانع فقط بالسوق المصري طبقت المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة المواصفات والجودة المصرية خلال 2017 في صنع البوتاجازات.

ووفقا لقول هلال، فإن هيئة المواصفات والجودة المصرية في عام 2017 وضعت مواصفة جديدة لتصنيع البوتاجاز بالسوق المحلي وأكدت أيضا على تطبيق هذه الشروط على البوتاجازات تامة الصنع المستوردة من الخارج، بحيث توفر درجة أمان أعلى للمستهلك عند الاستخدام.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات في وقت سابق، إن الغرفة اجتمعت مع مصنعي البوتاجازات ورئيس هيئة الرقابة الصناعية ورئيس هيئة المواصفات والجودة، لفحص عدة مشاكل خاصة والمصنعين من بينها تطبيق المواصفة التي تم وضعها من قبل هيئة المواصفات والجودة 2017.

وبحسب عفيفي، فإن الهيئة طلبت من غرفة الصناعات الهندسية احصائيات كاملة بعدد المصانع التي تنتج البوتاجازات في مصر والمشاكل التي تواجه المصنعين حاليا للتطبيق مواصفات 2017.

وذكر عفيفي أن من بين المشاكل التي قالها المصنعين حاليا لتطبيق مواصفات 2017 هي نقص في بعض مدخلات الإنتاج التي تدخل في صناعة البوتاجازات، والتي يتم استيرادها من الخارج والتي بها نقص بسبب أزمة كورونا وإغلاق المصانع التي تنتجها بالخارج.

وبحسب عفيفي، فإن المصانع طالبت من وزارة الصناعة مهلة لمدة عامين لتوفيق أوضاعهم حتى يتم تطبيق المواصفات بشكل كامل، مشيرا إلى أن المدة في رأيه كبيرة لكي تمنح لتوفيق الأوضاع.

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