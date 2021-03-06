اليونيسف : دول العالم العربي تضمّ عددًا قياسيًّا من الشباب المعوزين وضحايا العنف

اسماعيل عبد الحي - أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تيد شيبان أن بلدان هذه المنطقة تضم عددا قياسيا للشباب المعوزين والأطفال ضحايا العنف الخطير في العالم.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، رأى شيبان أنه "بعد عام 2011، تعرضت حياة الشباب ومستقبلهم للتهديد بسبب تزايد الصراعات وإنخفاض أسعار النفط"، فكانت النتيجة ساحقة في منطقة تضم 124 مليون شاب بين سن العاشرة والرابعة والعشرين، أي 26 % من إجمالي السكان، حسب يونيسف.

وقال "يحتاج 38 مليون طفل ومراهق إلى مساعدات إنسانية في هذه المنطقة، وهو أكبر عدد في العالم والأمر نفسه ينطبق على البطالة".

وأكد "بالنسبة إلى يونيسف، تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 50 في المائة من إجمالي مبالغ نداءات المساعدات الإنسانية (...) بسبب التدهور الاقتصادي والسياسي".

تجدر الاشارة إلى أنه يبلغ معدل البطالة 29 في المائة في شمال إفريقيا و25 في المائة في الشرق الأوسط، علما وأن نسبة البطالة أعلى في صفوف النساء وتبلغ 39 و41 في المائة على التوالي.

وقدر البنك الدولي في تقرير نُشر في منتصف جانفي، أنه يجب إستحداث 300 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2050. وقال مسؤول في البنك الدولي يومها إن المنطقة بحاجة إلى "800 ألف وظيفة جديدة في الشهر" لمواجهة طلبات الشباب الداخلين إلى سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة مسرح لقمع وحشي. وأكد شيبان أنها "تشهد منذ عام 2011 زيادة مطردة في العنف ضد الشباب"، مضيفا أن نصف "الانتهاكات الجسيمة" البالغ عددها 28 ألفا ضد الشباب المسجلة في العالم في 2019، وقعت في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتدرج منظمات الأمم المتحدة تحت ما يسمى بـ "الانتهاكات الجسيمة" حوادث سقوط القصر جرحى أو قتلى وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية للقصر.

ووفقا للمديرة الإعلامية لمكتب اليونيسف الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جولييت توما فإن "هذه (الأرقام) ليست سوى غيض من فيض. ويبدو أن العدد الحقيقي للأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أعلى من ذلك بكثير".

وزاد وباء كوفيد-19 من الوضع سوءا إذ حرم 40% من الطلاب في المنطقة من الدراسة بسبب عدم وصولهم إلى التعليم عن بعد.

ورغم الصورة القاتمة، قال شيبان إنه "على الرغم من الاضطرابات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي، فإن المزيد من الأطفال باتوا يذهبون إلى المدارس ويتم تطعيمهم ضد أمراض الطفولة ويحصلون على المياه النظيفة".

وأكد أنه من المهم تحسين نوعية التعليم لتتماشى مع تطور التوظيف.

وختم قائلا "يجب إنشاء أماكن ومساحات يمكن للشباب فيها التعبير عن أنفسهم والتعبير بحرية عن مخاوفهم وتبادل أفكارهم بشكل بناء حول الفقر وانعدام المساواة وتحسين الحكومة".

فرانس24/ أ ف ب