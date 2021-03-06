إسرائيل تحذر من هجوم إيراني رداً على اغتيال العالم النووي محسن زاده

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 11:27 صباحًا

كشفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن تهديدات إيرانية محتملة تتمثل بإطلاق مسيّرات مفخخة من اليمن لاستهداف إسرائيل ، ردا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة ، حسب تقرير لصحيفة ”يسرائيل هيوم“، مساء الجمعة.

وذكر مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة ”يسرائيل هيوم“، يوآف ليمور، أن ”أجهزة الأمن الإسرائيلية قامت بزيادة التنسيق الاستخباراتي والأمني مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على إنذار مبكر يتيح الاستعداد لمواجهة التهديد الذي لم ترد معلومات عن موعده“.

وأضاف ليمور أن ”الأجهزة الأمنية الإسرائيلية زادت من حالة التأهب في المنظومات القتالية والدفاعية الجوية، وإطلاق رسائل سرية وعلنية (لإيران واليمن) بأن عملية كهذه لن تمر دون رد“.

واعتبر ليمور أن الحوثيين لن يكون باستطاعتهم تنفيذ هجمات بهذا المستوى، لافتا إلى أن تقارير أكدت أن إيران نقلت مسيّرات – قد تكون قليلة العدد – قادرة على تنفيذ هجمات من هذا النوع انطلاقا من اليمن.

وكانت الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية قد حذرت من أي نشاط عسكري إيراني ضد إسرائيل في الساحة البحرية، مشيرة إلى أن أي تهديدات إيرانية سيتم التعامل معها بقوة والرد عليها، وفقا لصحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية.

وتستخدم إيران ميليشيات الحوثي كأداة تهديد للتجارة البحرية في الخليج العربي، ويثير ذلك مخاوف من أن تلجأ إيران لاستخدام الميليشيات لتنفيذ عمليات بالوكالة تستهدف مصالح أمريكية وإسرائيلية، كحادث الاعتداء الذي تعرضت له السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان مؤخرا والذي نفت طهران أن تكون متورطة فيه.