لقاء غير مسبوق بين البابا فرنسيس والسيستاني في النجف

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 11:03 صباحًا

شهد العراق السبت لقاء غير مسبوق جمع بين البابا فرنسيس، الزعيم الروحي لـ1,3 مليار مسيحي في العالم، والمرجعية الشيعية العراقية علي السيستاني في النجف، في واحدة من أهمّ محطات تلك الزيارة البابوية التي تحصل لأول مرة في البلاد.

فبعدما التقى زعماء الطوائف الكاثوليكية الجمعة في بغداد، التقى بابا الفاتيكان السيستاني البالغ من العمر 90 عاماً والذي لا يظهر في العلن أبداً، في منزله على بعد 200 كلم إلى جنوب بغداد.

وعقد الرجلان لقاء مغلقاً لمدة ساعة بعد عامين من توقيع البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية مع إمام الأزهر، إحدى أبرز المؤسسات التابعة للمسلمين السنة ومقرها مصر.

سنوات من الأزمات

لكن لم يسمح للإعلام بحضور اللقاء الذي بدأ الساعة الثامنة صباحاً (06,00 بتوقيت غرينتش)

وكانت لوحات عليها صور البابا فرنسيس والسيستاني رفعت في بعض شوارع النجف مع عبارة بالإنكليزية “اللقاء التاريخي”.

يشار إلى أن الضيف المسيحي كان شدد أمس على ضروة التآخي واحياء السلام وحث على وقف الاقتتال.

“فلتصمت الأسلحة”

كما دعا إلى “التصدي لآفة الفساد” و”تقوية المؤسسات”، وحثّ على وقف “العنف والتطرف والتحزّبات وعدم التسامح”.

ومن بلد دمرته الحروب لسنوات، أطلق نداءه، راجيا أن تصمت الأسلحة.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يزور فيها بابا الفاتيكان البلاد منذ تأسيس الجمهورية العراقية. ويتوقع أن تستمر زيارته التي بدأت أمس الجمعة، حتى يوم الاثنين، تتخللها زيارات إلى عدد من المدن أبرزها الموصل، إلى جانب النجف، وذلك بحسب “العربية”.