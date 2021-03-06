الكوكب المراكشي: ملف تأهيل باقي لاعبي الفريق يسير على النحو الجيد

جدة - عبدالحي حسين - أشارت إدارة الكوكب المراكشي لكرة القدم، في بلاغ لها نشرته بالصفحة الرسمية للفريق، بمواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك،” بأن ملف تأهيل باقي اللاعبين يسير على النحو الجيد، في احترام تام للقوانين التنظيمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .

وأضاف البلاغ، أن إدارة الفريق المراكشي، تتقدم بجزيل الشكر لفوزري لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على العمل الاحترافي الذي أرساه في تطوير الكرة المغربية وتأهيلها، منوهة في الوقت ذاته بحسن الفيلالي العضو الجامعي، لما أبان عنه من احترافية كبيرة ومسؤولية في التعامل مع ملف الكوكب المراكشي .

وأشادت الإدارة في بلاغها، بروح التعاون من جانب ادريس حنيفة العضو الجامعي، ومعه كافة الإداريين والعاملين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.