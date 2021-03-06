معزوز لـ”اليوم 24″: انضمامي لفريق المغرب الفاسي جاء في إطار مشروع رئيس النادي

جدة - عبدالحي حسين - تعاقد فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، مع الحكم السابق وعضو مديرية التحكيم سابقا مصطفى معزوز، لشغل منصب إداري لمدة سنة ونصف.

وسيعمل معزوز على مرافقة وتأطير الفريق الأول في كل ما يخص القوانين التحكيمية، وكيفية التعامل مع الحكام خاصة لحظة الغضب.

وفي هذا السياق، قال مصطفى معزوز في تصريح خص به “اليوم 24″، إن انضمامه لفريق المغرب الفاسي جاء في إطار المشروع الاحترافي الذي يسهر عليه رئيس الفريق اسماعيل الجامعي، الذي يهتم بجميع الجوانب سواء التقنية أو الإدارية.

وأضاف، أن الجانب الإداري يتضمن شقا مهما للغاية، وهو الشق التحكيمي الذي تعاني منه كل الفرق تقريبا؛ لهذا قام الرئيس الجامعي وجميع مكونات الفريق بإدماج هذه الفكرة ضمن المنظومة الإدارية التي تعتبر ممتازة، بانضمام حكم سابق وطني للطاقم الإداري، ليكون لديه جانب من التكوين في مجال قانون كرة القدم، وكذا تأطير الفريق الأول والفرق السنية الأخرى، في كل ما يخص القوانين التحكيمية، وكيفية التعامل مع الحكام، بتنسيق مع المدرب غاموندي.